Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

00:3930/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi morga kaldırıldı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi morga kaldırıldı.

Kars’ta panelvan tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Yener Koyuncu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kars'ın Digor ilçesinde şarampole devrilen panelvan tipi aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yener Koyuncu idaresindeki 34 GJG 691 plakalı panelvan tipi araç, Dağpınar Beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Koyuncu'nun cenazesi otopsi için Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



#Digor
#Kars
#Şarampole Devrilen Araç
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 30. bölüm ne zaman, sezon finali mi yaptı? 29 MAYIS TRT 1 yayın akışı