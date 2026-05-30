Kars’ta panelvan tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Yener Koyuncu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yener Koyuncu idaresindeki 34 GJG 691 plakalı panelvan tipi araç, Dağpınar Beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Koyuncu'nun cenazesi otopsi için Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.