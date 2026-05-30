Kars Akyaka'da fırtına kırdı geçirdi: Çatılar uçtu güneş panelleri savruldu

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan ve Duraklı köyllerinde etkili olan şiddetli rüzgar, köyde maddi hasara yol açtı. Karahan köyünde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden sökülürken, çatıların üzerinde bulunan güneş enerjisi panelleri de metrelerce uzağa savruldu.