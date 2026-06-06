Türkiye'nin en yüksek yerleşim noktasında yetişiyor: 'Sarı dudak'lar açtı, görüntülemek için akın ettiler

Amatör fotoğrafçı Mehmet Boztoprak, uzun süren kış mevsimin ardından doğanın renklenmeye başladığını söyledi.





Boztoprak, Sarıkamış'ın muhteşem bir doğası bulunduğunu belirterek, "Sarıkamış'ın doğası çok güzel her çeşit bitki var. Herkes gezip görebilir. Sarı dudak laleler endemik bitkilerdir, Suludere mevkisinde yetişiyor arkadaşlarla buraya geldik, fotoğraf çekiyoruz." dedi.