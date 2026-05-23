Aksaray’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: Beş kişi yaralandı

23:0223/05/2026, Cumartesi
IHA
Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada beş kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi Meryemağıl Yayla Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet A. yönetimindeki 34 CCR 147 plakalı minibüs ile Hasan C. idaresindeki 68 LC 507 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Aksaray
#Trafik kazası
#Yaralı
