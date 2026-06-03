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Düzce’de trafik kazası: Beş kişi yaralandı

Düzce’de trafik kazası: Beş kişi yaralandı

00:363/06/2026, Çarşamba
IHA
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Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Düzce’de D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce’de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan R.Z .idaresindeki 81 BG 480 plakalı otomobil kavşakta bekleyen N.U. idaresindeki 81 AEH 929 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü R.Z ile yolcular N.A, E.Ç, Z.Ç ve F.G yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.


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