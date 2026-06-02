Ağrı'da 'yardım' bahanesiyle bindiği aracın sürücüsünü başından vurup gasp etti

00:222/06/2026, Salı
IHA
Ağrı’da yardım istediği sürücüyü vurup, aracını gasp etti
Ağrı’nın Patnos ilçesinde yol kenarında yardım isteme bahanesiyle durdurduğu araca binen bir şüpheli, tartıştığı sürücü Ş.Y.’yi silahla başından vurarak ağır yaraladı. Yaralı sürücüyü bırakıp aracı gasp ederek kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yol kenarında yardım isteyen bir şahıs, kendisini aracına alan sürücü Ş.Y.’yi silahla vurduktan sonra aracını gasp ederek kaçtı.


İddiaya göre, yol kenarında el kaldırarak yardım isteyen şahıs, durdurduğu araca bindi. Bir süre sonra araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şüpheli, yanında bulunan silahla sürücü Ş.Y.’nin başına ateş açtı. Zanlı, yaraladığı sürücüyü bırakarak aracıyla birlikte kaçarken, ağır yaralanan Ş.Y. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



