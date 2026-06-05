Katil yerlerini fotoğraftan bulmuş! Suikastın perde arkasında Dilan Polat detayı

Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli Serhat Altun’u (23) yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Altun, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ardından İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.