Katil yerlerini fotoğraftan bulmuş! Suikastın perde arkasında Dilan Polat detayı

Can Polat cinayetinde yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İddiaya göre tetikçi, Dilan Polat’ın sosyal medya paylaşımlarından ailenin kaldığı oteli tespit etti. Engin Polat’ı hedef alan saldırganın, güvenlik önlemlerini aşamayınca Can Polat’ı vurduğu öne sürüldü.
Dilan Polat - Engin Polat çiftinin koruması ve aynı zamanda akrabası olan Can Polat’ın öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Örgütün, ailenin kaldığı oteli Dilan Polat’ın paylaştığı fotoğraflardan tespit ettiği ortaya çıktı. Engin Polat’ı vurmak için pusu kuran tetikçinin, güvenlik önlemlerini aşamayınca şoför Can Polat’ı vurduğu belirlendi.
Sanal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni de olan Can Polat'a (37), önceki gün 14.00 sıralarında İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’ndeki otelin önünde Serhat Altun tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, ilk müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli Serhat Altun’u (23) yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Altun, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ardından İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.
‘Boş dönme birini vur’
Tetikçi Serhat Altun ifadesinde “Çete üyelerinden ‘Orhan Keleş’ kod adlı şahıs bana Konya’da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL aldım. Ardından İstanbul’a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat’ın Çeşme’den video atmasından sonra İzmir’e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat’ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana ‘Boş dönme, yakınlarından birini vur’ talimatı verildi. Ben de Can Polat’ı vurdum” dedi.
(Fotoğraf: Daltonlar’ın lideri olduğu iddia edilen ‘Can Dalton’ lakablı Beratcan Gökdemir)
Cinayette Dilan Polat detayı
Cinayete giden sürecin, Polat ailesinin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu Çeşme tatilinin, Dilan Polat’ın sosyal medyadaki anlık paylaşımlarıyla deşifre olmasıyla başladığı belirtildi.
Müşteri gibi gelip keşif yapmış
Organize suç örgütünün, paylaşılan videolardaki arka plan detayları ve konum bilgilerini inceleyerek ailenin Alaçatı’da kaldığı oteli tespit ettiği kaydedildi.
Katil yerlerini fotoğraftan buldu
Örgüt liderlerinin talimatı üzerine Alaçatı’ya gönderilen tetikçi Serhat Altun’un, cinayet öncesinde günlerce otel çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. Dikkat çekmemek için lüks otelin çevresindeki kafeteryalarda normal bir müşteri gibi oturan ve kendi kredi kartıyla harcama yapan zanlının, ailenin giriş çıkış saatlerini raporlayarak Can Polat’ın savunmasız olduğu anı beklediği ortaya çıktı.