Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal etmeyin

Uzmanlar, ara tatilin çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirterek, düzenli kontrollerin çocukların hem fiziksel gelişimlerine hem de eğitim hayatlarına katkı sağlayacağını bildirdi.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, velilere çocuklarının sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Korur, özellikle işitme, görme, büyüme ve gelişim süreçlerinin değerlendirilmesinin çocukların okul başarısı ve günlük yaşam kalitesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

"İşitme sorunları ders takibini zorlaştırabiliyor"

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesi, sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, kulakta sıvı birikmesi ve burun tıkanıklığı gibi sorunların erken fark edilmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle işitme problemlerinin çocukların dersleri takip etmesini ve öğretmenlerini anlamasını zorlaştırabileceğini belirten Tepe, gece horlama, ağız açık uyuma ve kalitesiz uykunun da dikkate alınması gereken belirtiler arasında yer aldığını kaydetti.

"Büyüme ve gelişim düzenli takip edilmeli"

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu ise çocukların boy ve kilo gelişimlerinin, büyüme eğrilerinin ve genel sağlık durumlarının düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Halsizlik, çabuk yorulma ve dikkat dağınıklığı gibi şikâyetlerin demir eksikliği ve kansızlıkla ilişkili olabileceğini belirten Gebeşoğlu, gerekli görülen durumlarda incelemelerin yapılabileceğini ifade etti. Gebeşoğlu ayrıca mevsim geçişlerinde artış gösterebilen alerjik hastalıkların da değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

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"Tahtayı görmekte zorlanıyorsa göz muayenesi yaptırılmalı"

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca da görme sorunlarının çocuklar tarafından her zaman fark edilemeyebildiğine dikkat çekti. Bulanık görme, miyop, şaşılık ve göz tembelliği gibi sorunların okul başarısını etkileyebileceğini belirten Karaca, tahtayı görmekte zorlanma, kitap okurken gözleri kısma ve baş ağrısı gibi belirtilerin göz muayenesini gerektirebileceğini söyledi.

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