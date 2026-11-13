Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal etmeyin

13/11/2026, Cuma11:49
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarı13 Kasım 2026 11:45 CumaSON DAKİKA
Kripto piyasası resmen çakıldı: Fed endişesi ve doların yükselişiyle eridi13 Kasım 2026 11:30 CumaSON DAKİKA
Kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarife13 Kasım 2026 11:15 CumaSON DAKİKA
Eşten habersiz kredi çekmek boşanma sebebi olabilir 13 Kasım 2026 11:00 CumaSON DAKİKA
Altın fiyatlarında gözler kritik saate çevrildi 📌İşte piyasalarda son durum13 Kasım 2026 10:45 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarifeAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepkiMilli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsun

Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal etmeyin

11:10, 13/11/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Uzmanlar, ara tatilin çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirterek, düzenli kontrollerin çocukların hem fiziksel gelişimlerine hem de eğitim hayatlarına katkı sağlayacağını bildirdi.

Dokuz günlük ara tatilin çocukların rutin sağlık kontrollerini yaptırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar, işitme, görme, büyüme ve gelişim kontrollerinin ihmal edilmemesi konusunda velileri uyardı.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, velilere çocuklarının sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Korur, özellikle işitme, görme, büyüme ve gelişim süreçlerinin değerlendirilmesinin çocukların okul başarısı ve günlük yaşam kalitesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

"İşitme sorunları ders takibini zorlaştırabiliyor"

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesi, sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, kulakta sıvı birikmesi ve burun tıkanıklığı gibi sorunların erken fark edilmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle işitme problemlerinin çocukların dersleri takip etmesini ve öğretmenlerini anlamasını zorlaştırabileceğini belirten Tepe, gece horlama, ağız açık uyuma ve kalitesiz uykunun da dikkate alınması gereken belirtiler arasında yer aldığını kaydetti.

"Büyüme ve gelişim düzenli takip edilmeli"

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu ise çocukların boy ve kilo gelişimlerinin, büyüme eğrilerinin ve genel sağlık durumlarının düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Halsizlik, çabuk yorulma ve dikkat dağınıklığı gibi şikâyetlerin demir eksikliği ve kansızlıkla ilişkili olabileceğini belirten Gebeşoğlu, gerekli görülen durumlarda incelemelerin yapılabileceğini ifade etti. Gebeşoğlu ayrıca mevsim geçişlerinde artış gösterebilen alerjik hastalıkların da değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

"Tahtayı görmekte zorlanıyorsa göz muayenesi yaptırılmalı"

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca da görme sorunlarının çocuklar tarafından her zaman fark edilemeyebildiğine dikkat çekti. Bulanık görme, miyop, şaşılık ve göz tembelliği gibi sorunların okul başarısını etkileyebileceğini belirten Karaca, tahtayı görmekte zorlanma, kitap okurken gözleri kısma ve baş ağrısı gibi belirtilerin göz muayenesini gerektirebileceğini söyledi.


Hayat
’Grip sonrası geçmeyen öksürük zatürre belirtisi olabilir’
Hayat
Obezite tanısında tek ölçüt yetmiyor: 844 bin kişinin verileri incelendi
Hayat
İyileşmek isterken daha çok hastalanabilirsiniz: Kış çaylarında şaşırtan bulgular

Başlıklar :ara tatilçocuk sağlığıgöz muayenesiişitme kontrolü
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal etmeyin
Uzmanlar, ara tatilin çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirterek, düzenli kontrollerin çocukların hem fiziksel gelişimlerine hem de eğitim hayatlarına katkı sağlayacağını bildirdi.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet