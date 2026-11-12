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Vakalar ciddi şekilde arttı: Çocukları korumak için bu uyarılara dikkat

14:00, 12/11/2026, Perşembe
IHA
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Uzm. Dr. Şükran Çetiner, çocuklarda görülen şikayetlerin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini ifade etti.

Mevsim geçişleriyle birlikte okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda çocuklarda influenza vakalarında artış yaşanmaya başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükran Çetiner, 5 yaş altı çocuklarda hastalığın daha ağır seyredebileceğine dikkat çekerek el hijyeni, kapalı alanların havalandırılması ve grip aşısı uyarısında bulundu.

Kış mevsimine geçiş sürecinde çocuk polikliniklerinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor. Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükran Çetiner, bu tablonun başrolünde mevsimsel salgın olarak bilinen influenzanın yer aldığını belirtti.

5 YAŞ ALTI DİKKAT!

Uzm. Dr. Şükran Çetiner, çocuklarda görülen şikayetlerin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini ifade etti:

  • 5 yaş altı hastalarda:
     Ani başlayan huzursuzluk, ateş, orta kulak iltihabı ve beslenememe şikayetleri sıkça görülüyor.
  • Daha büyük çocuklarda:
     Yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi belirtilerle başvuruluyor.
  • Risk faktörleri:
     İmmün yetmezlik, astım, nörolojik hastalıklar ve kronik kalp rahatsızlıkları şikayetlerin daha şiddetli yaşanmasına neden oluyor.

TEMAS VE DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIYOR

İnfluenza virüsünün okullar, kreşler ve kalabalık ortamlarda temas ve damlacık yoluyla hızla yayıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Çetiner, hastalıktan korunmak için şu önlemlerin alınması gerektiğini belirtti:

  • El hijyenine azami özen gösterilmeli.
  • Kalabalık ortamlar aralıklı olarak düzenli şekilde havalandırılmalı.
  • Çocukların bağışıklık sistemi desteklenmeli ve kuvvetlendirilmeli.
  • Hızlı antijen testi ve PCR yöntemiyle erken teşhis yapılarak gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmeli.

GRİPTEN KORUNMANIN EN ETKİLİ YOLU: AŞI

Gripten korunmada en önemli yöntemin aşı olduğuna dikkat çeken Dr. Şükran Çetiner, aşılama takvimi hakkında şu bilgileri paylaştı:

Aşılamanın eylül, ekim ve kasım gibi mevsimsel geçiş dönemlerinde yapılması öneriliyor.

  • 9 yaş altı çocuklar:
     Eğer aşıyı ilk defa alacaksa 4 hafta arayla iki doz, sonraki yıllarda ise tek doz uygulanıyor.
  • 9 yaş üstü bireyler:
     Tek doz aşı yeterli kabul ediliyor.

Çocuğun yüksek ateş ve beslenememe gibi ağır bulgular göstermesi durumunda ise hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekiyor.

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Başlıklar :SağlıkÇocukHastalıkinfluenza
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Vakalar ciddi şekilde arttı: Çocukları korumak için bu uyarılara dikkat
Uzm. Dr. Şükran Çetiner, çocuklarda görülen şikayetlerin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini ifade etti.
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