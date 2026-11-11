Soğuk hava kalbi zorluyor

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ramazan Özdemir, bilimsel çalışmaların soğuk hava ile kalp krizi arasındaki bağlantıyı açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

SICAKLIK DÜŞTÜKÇE RİSK ARTIYOR

Özdemir, “Kronik kalp hastalığı olanlar, tansiyon hastaları ve ileri yaştaki kişiler bu durumdan çok daha fazla etkileniyor. Hava sıcaklığının eksi 3-4 dereceye düşmesiyle birlikte kalp krizi görülme sıklığının 2-3 kat arttığı ortaya konuldu” dedi. Riskin temel nedeninin soğuk havada damarların büzüşmesi olduğunu ifade eden Özdemir, şu açıklamayı yaptı: “Soğuk havada damarlar daralır; tıp dilinde buna vazokonstriksiyon diyoruz. Bu daralma, kişide var olan kalp hastalığını daha da kötüleştirerek kalp krizine yol açabiliyor. Kalp yetmezliği, diyabet ve hipertansiyon hastaları bu açıdan en çok etkilenen grup.”

Kış aylarında sık görülen viral enfeksiyonların da kalp krizini tetikleyebildiğine dikkat çeken Özdemir, soğuğa sık ve uzun süre maruz kalmanın riski artırdığını söyledi. Özellikle 65 yaş üstü, kronik kalp ya da kapak hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin çok soğuk havalarda mümkünse dışarı çıkmamasını, çıkmak zorunda kalırlarsa sıkı giyinmelerini önerdi.

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YÜRÜRKEN GÖĞÜSTE AĞRI VARSA DİKKAT

Soğuk havada kalp krizi belirtilerinin değişmediğini belirten Özdemir, uyarılarını şöyle sıraladı: “Yürürken göğüste ağrı, nefes darlığı, kolda uyuşma, çeneye ya da sırta yayılan ağrı varsa mutlaka doktora başvurulmalı. Soğuk havada yürürken göğüste kişiyi durduran bir basınç hissi ortaya çıkabiliyor. Bu, damarlarda spazm olduğunu gösterir ve soğuğun kalbe etkisinin en net işaretidir.” Özdemir, kışın dışarı çıkmak için günün daha sıcak saatlerinin tercih edilmesini, kronik kalp hastalığı olanların ilaçlarını mutlaka yanlarında taşımasını tavsiye etti.

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