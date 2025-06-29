AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: 'Geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası var'

"Ahi Evran'dan Aşıkpaşa'ya, Cacabey'den Neşet Ertaş'a bu topraklar Türklük için çok kıymetli isimler yetiştirmiştir. Bu topraklarda onların maneviyatları vardır. O yüzden bu topraklar Türklük ve hepimiz için çok kıymetlidir. Çevremiz ateş topu, Orta Doğu, Kafkaslar bir tarafımızda da Balkanlar var. Dünyanın en zor coğrafyası bu coğrafya. Bizim otağımız, çadırımız dört yol ağzında, herkesin gözünün olduğu bir noktadayız. Biz kendi içerimizde birlik düzenimizi sağladıkça, dünyada yenemeyeceğimiz hile yoktur. Çünkü bu aziz millet, bu necip millet, tarih sahnesine çıktığı günden bu güne Cenabıallah'ın lütfu ile kendi sancağı altında hür ve bağımsız yaşamıştır. İlelebet hür ve bağımsız yaşamaya iman etmiştir."