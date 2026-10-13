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Nakliyeciler ve ev taşıyanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti 50 bin lira cezası var

Nakliyeciler ve ev taşıyanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti 50 bin lira cezası var

12:37, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:47, 13/10/2026, Salı
AA
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Nakliyeciler ve ev taşıyanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti 50 bin lira cezası var
Nakliyeciler ve ev taşıyanlar dikkat: Bakanlık harekete geçti 50 bin lira cezası var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, nakliye sektöründe kurallara aykırı hareket eden kişi ve firmalara uygulanacak para cezalarını yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeyle, ihlalin türüne göre nakliyecilere 3 bin 187 liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Taşıma hizmeti veren firmaların yükümlülüklerini yerine getirmesini amaçlayan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi.

Bakanlıkça hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sektördeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat ihlallerine yönelik idari yaptırımlar güncellendi.

Buna göre yönetmelikte belirtilen faaliyet şartları, kurallar ve sorumluluklara aykırı hareket edenlere, ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek.

Belirlenen idari para cezaları, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.,

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Başlıklar :idari para cezalarıResmi GazeteTaşıma İşleri OrganizatörlüğüUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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