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Yeni cezalar belli oldu: Kurala uymayan 4 milyon 263 bin 586 TL ödeyecek

Yeni cezalar belli oldu: Kurala uymayan 4 milyon 263 bin 586 TL ödeyecek

10:36, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:58, 13/10/2026, Salı
AA
Yeni Şafak
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Yeni cezalar belli oldu: Kurala uymayan 4 milyon 263 bin 586 TL ödeyecek

Demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle ihlallere uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlenirken, bazı kurallara aykırılık halinde vagon veya trenin seferine devam etmesine izin verilmeyecek. En yüksek ceza 4 milyon 263 bin 586 TL olarak belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle denetim yetkileri ve idari yaptırımlar yeniden düzenlenirken, tehlikeli madde taşımacılığında güvenlik yükümlülüklerini ihlal eden taraflara uygulanacak cezalar da netleştirildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle denetim yetkileri ve idari yaptırımlar yeniden düzenlenirken, tehlikeli madde taşımacılığında güvenlik yükümlülüklerini ihlal eden taraflara uygulanacak cezalar da netleştirildi.

Demiryolunda denetim yetkisi genişletildi


Yönetmeliğin denetim hükümlerinde yapılan değişiklikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denetimleri, kendi personelinin yanı sıra mevzuat kapsamında yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla da gerçekleştirebilmesinin önü açıldı.


Demiryolunda denetim yetkisi genişletildiYönetmeliğin denetim hükümlerinde yapılan değişiklikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denetimleri, kendi personelinin yanı sıra mevzuat kapsamında yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla da gerçekleştirebilmesinin önü açıldı.

Düzenlemeyle yönetmeliğin dayanakları güncellenirken, kurum ve bakanlık tanımlarında da değişikliğe gidildi.


Düzenlemeyle yönetmeliğin dayanakları güncellenirken, kurum ve bakanlık tanımlarında da değişikliğe gidildi.

En yüksek ceza 4 milyon 263 bin TL


Yönetmeliğin idari para cezalarını düzenleyen maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre uygulanacak yaptırımlar, ihlal edilen yükümlülüğe ve sorumlu tarafın niteliğine göre farklılık gösterecek.

En yüksek ceza 4 milyon 263 bin TLYönetmeliğin idari para cezalarını düzenleyen maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre uygulanacak yaptırımlar, ihlal edilen yükümlülüğe ve sorumlu tarafın niteliğine göre farklılık gösterecek.

Yeni düzenlemede öne çıkan idari para cezaları şu şekilde;


4 milyon 263 bin 586 TL: Yönetmeliğin 22’nci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ve taşımacıya.

854 bin 588 TL: Yönetmeliğin 5’inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırılık halinde gönderene ve taşımacıya.

170 bin 903 TL: Yönetmeliğin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık halinde gönderene ve taşımacıya.

170 bin 903 TL: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya bu kapsamda hizmet almayan işletmelere.

85 bin 437 TL: İlgili yükümlülüklerin ihlalinde, ihlalin niteliğine göre sorumlu taraflara.

34 bin 144 TL: Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilen bazı yükümlülüklerin ihlalinde gönderene ve taşımacıya.

21 bin 570 TL: Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki belirli yükümlülüklerin ihlalinde demiryolu tren işletmecisine.

17 bin 932 TL: Faaliyet Belgesi almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere.


Düzenleme kapsamında bazı ihlallerde ceza, her bir yük taşıma birimi üzerinden uygulanabilecek. Ayrıca ihlal edilen her bir bent veya fıkra için ayrı yaptırım uygulanması da öngörülüyor.

Yeni düzenlemede öne çıkan idari para cezaları şu şekilde;4 milyon 263 bin 586 TL: Yönetmeliğin 22’nci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ve taşımacıya.854 bin 588 TL: Yönetmeliğin 5’inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırılık halinde gönderene ve taşımacıya.170 bin 903 TL: Yönetmeliğin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık halinde gönderene ve taşımacıya.170 bin 903 TL: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya bu kapsamda hizmet almayan işletmelere.85 bin 437 TL: İlgili yükümlülüklerin ihlalinde, ihlalin niteliğine göre sorumlu taraflara.34 bin 144 TL: Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilen bazı yükümlülüklerin ihlalinde gönderene ve taşımacıya.21 bin 570 TL: Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki belirli yükümlülüklerin ihlalinde demiryolu tren işletmecisine.17 bin 932 TL: Faaliyet Belgesi almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere.Düzenleme kapsamında bazı ihlallerde ceza, her bir yük taşıma birimi üzerinden uygulanabilecek. Ayrıca ihlal edilen her bir bent veya fıkra için ayrı yaptırım uygulanması da öngörülüyor.

İhlal giderilene kadar sefer yapılmayacak


Yönetmelikteki önemli değişikliklerden biri de sefer güvenliğine ilişkin yaptırımlar oldu. Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanması halinde, ilgili vagon veya tren güvenli bir alanda bekletilecek.


Tespit edilen ihlal giderilinceye kadar vagonun veya trenin seferine devam etmesine izin verilmeyecek.

İhlal giderilene kadar sefer yapılmayacakYönetmelikteki önemli değişikliklerden biri de sefer güvenliğine ilişkin yaptırımlar oldu. Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanması halinde, ilgili vagon veya tren güvenli bir alanda bekletilecek.Tespit edilen ihlal giderilinceye kadar vagonun veya trenin seferine devam etmesine izin verilmeyecek.

Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi


Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yürütecek.


Yeni yönetmelik yürürlüğe girdiResmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yürütecek.
Başlıklar :Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıcezaDemiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığı
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