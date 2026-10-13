Yeni cezalar belli oldu: Kurala uymayan 4 milyon 263 bin 586 TL ödeyecek

Yeni düzenlemede öne çıkan idari para cezaları şu şekilde;





4 milyon 263 bin 586 TL: Yönetmeliğin 22’nci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ve taşımacıya.

854 bin 588 TL: Yönetmeliğin 5’inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırılık halinde gönderene ve taşımacıya.

170 bin 903 TL: Yönetmeliğin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık halinde gönderene ve taşımacıya.

170 bin 903 TL: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya bu kapsamda hizmet almayan işletmelere.

85 bin 437 TL: İlgili yükümlülüklerin ihlalinde, ihlalin niteliğine göre sorumlu taraflara.

34 bin 144 TL: Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilen bazı yükümlülüklerin ihlalinde gönderene ve taşımacıya.

21 bin 570 TL: Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki belirli yükümlülüklerin ihlalinde demiryolu tren işletmecisine.

17 bin 932 TL: Faaliyet Belgesi almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere.





Düzenleme kapsamında bazı ihlallerde ceza, her bir yük taşıma birimi üzerinden uygulanabilecek. Ayrıca ihlal edilen her bir bent veya fıkra için ayrı yaptırım uygulanması da öngörülüyor.