Ankara’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralı
00:38, 13/10/2026, Salı
DHA
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi’nde saat 17.00’de meydana geldi.
Ankara Polatlı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa S. ağır yaralandı. Belediye işçisi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa S. ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Saat 17.00’de Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Belediye işçisi olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Mustafa S. ile otomobil çarpıştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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