Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik başlıklarla toplandı
14:45, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:00, 12/10/2026, Pazartesi
DHA
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 14.43'te başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı adımlar ile fonların tasfiyesiyle ilgili son durum ele alınacak.
Toplantıda ayrıca, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleri ile TBMM'deki yeni yol haritası değerlendirilecek.
Toplantıda, dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.
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