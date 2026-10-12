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Otomobilde yeni normal iki milyon lira

Otomobilde yeni normal iki milyon lira

04:00, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Otomobilde yeni normal iki milyon lira
Arşiv.

Türkiye’de otomobil fiyatları artan maliyetlerle birlikte yeni eşiğe yükseldi. Petrol fiyatları, yeni teknolojiler ve Euro7 normlarının gelmesiyle fiyatların yukarı çıktığına işaret eden OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Yeni normal fiyatlar 2 milyon bandında. Artan maliyetlerle buradan aşağıya inmesi zor görünüyor” dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıyla 2026 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi ve 971 bin 159 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 17 azalarak 528 bin 366 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 986 bin 584 adedi buldu.

Cengiz Eroldu
Cengiz Eroldu

OTOMOBİL YATIRIMININ VERİMİNİ SENEYE GÖRECEĞİZ

Toplantıda ilk 9 aylık sonuçları değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu, bu yıl pazarın 1 milyon 150 bin adet seviyelerinde tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Türkiye’de üretimin dinamizmini ilk 9 aylık süreçte hafif ticari araçların sırtlandığını söyleyen Eroldu, “Yeni otomobil yatırımlarının tam verimini ise önümüzdeki yıl alacağız” açıklamasını yaptı. Adet bazında düşen ama değer bazında yükselen ihracatla ilgili Eroldu, hibrit motorlu araçların değer bazındaki yüksekliğine işaret etti.

ARAÇ ÜRETİMİNDE EURO7 NORMU MALİYETİ ARTIRACAK

Araç fiyatlarına da değinen OSD Başkanı artık yeni normalin 2 milyon lira seviyesine çıktığını söyledi. Eroldu, “Artan petrol fiyatları ve işçilik maliyetleri otomotiv endüstrisinde fiyatları yukarı çekiyor. Üstüne 2027’de devreye girecek Euro7 normları da fiyatları artıracak. Artık otomobil fiyatlarında yeni normalimiz 2 milyon lira bandına çıktı. Otomotiv satışlarının ağırlığı ise 2-3 milyon lira bandına sıkıştı. 3 milyon liradan sonra ise bambaşka bir pazar karşımıza çıkıyor. Şu an en uygun fiyatlı görünen araçlar elektrikli araçlar. Onun dışında dediğim gibi içten yanmalı araçlarda yeni normalimiz 2 milyon lira seviyesi. Artan maliyetlerle buradan aşağıya inmesi zor görünüyor” diye konuştu.

MADE IN EUROPE 2027’DE BELLİ OLACAK

Made in EU konusuna da değinen Eroldu, “Türkiye her kademede bu oluşum içinde yer almak için çalışıyor. Farklı görüşler hakim. Bizim avantajımıza görünen bazı destekleyici unsurlar var. Almanya açık şekilde Türkiye’nin yer alması için destek verdi. Bunun yanında her Avrupa Birliği ülkesi otomobil üretmiyor. Üretmeyenler çoğunlukta olduğu için oy hakkını da Türkiye’yi dışlayıp daha pahalı otomobilden yana kullanmak istemiyor. Made in EU’nun 2027’nin ilk yarısında tamamlanması varsayılıyor şu anda” değerlendirmesini yaptı.

ÇİNLİ YATIRIMCIYA KAPI KAPALI DEĞİL

Türkiye’de satılan Çin menşeli otomobillerin yüzde 5 seviyesine düştüğüne işaret eden Cengiz Eroldu, “Şu an pazar payları rahatsız edici seviyede değil. Ek önlem almayı gerektirecek bir durum yok. Öte yandan biz Çinli yatırımcıya da karşı değiliz. Türkiye’de gelip Ar-Ge yapacak, Türkiye’den satın alma yapacak, Türkiye’deki tedarik sanayini, rekabet yoluyla diğer OEM’lerin de mevcut seviyelerini yukarı çıkartmaya yardım edecek başka ülkeden biri geliyorsa ona kimsenin hayır diyecek bir durumu yok. Hepimiz destekleriz” ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİMİN PAZAR PAYI YÜZDE 36

  • Yılın ilk 9 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 gerileyerek 685 bin 671 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 oranında arttı. İlk 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı yüzde 3 artışla 31,1 milyar dolara ulaştı. 2026 yılı ocak-eylül döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

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Başlıklar :otomobilotomotivekonomi
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