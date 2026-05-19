İstanbul Valiliği duyurdu: 19 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak yollar belirlendi

19/05/2026, Salı
İstanbul'da yarın düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Etkinliği" nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar saat 13.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü sürücüler için alternatif güzergahları belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yarın yapılacak etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası tam veya kısmi olarak kapatılacak.


Alternatif güzergahlar paylaşıldı

Bu yollara alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek.

Fatih'te ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek.



