Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Valilik açıkladı: Bursa’da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilik açıkladı: Bursa’da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

23:2518/05/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursa’da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa’da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Bursa Valiliği koordinesinde 19 Mayıs Salı günü saat 10.30’da Osmangazi ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Atatürk heykelinden başlayacak yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı’nda sona erecek. Etkinlik nedeniyle belirtilen güzergâh ile bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 09.00’dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Öte yandan, Nilüfer Belediyesi koordinesinde aynı gün saat 19.19’da yürüyüş, kutlama ve konser programı düzenlenecek. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akuğur Market karşısından başlayacak yürüyüş, FSM Bulvarı, FSM Cami Kavşağı, Kanuni Caddesi ve Emniyet Caddesi üzerinden Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Alanı’na gelinerek, burada sona erecek. Söz konusu güzergâh ve bağlantılı yollar saat 18.00’dan itibaren etkinlik sonuna kadar trafiğe kapalı olacak.

Yetkililer, sürücülerin trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilere uymalarını, alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.

#bursa
#19 mayıs
#trafik
#yol kapatma
#bursa valiliği
#osmangazi
#atatürk caddesi
#gençlik yürüyüşü
#bayram etkinlikleri
#nilüfer
#çarşıbaşı meydanı
#cumhuriyet alanı
#nilüfer belediyesi
#fatih sultan mehmet bulvarı
#Bursa trafiğe kapalı yollar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak