Valilik açıkladı: Bursa’da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa Valiliği koordinesinde 19 Mayıs Salı günü saat 10.30’da Osmangazi ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Atatürk heykelinden başlayacak yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı’nda sona erecek. Etkinlik nedeniyle belirtilen güzergâh ile bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, saat 09.00’dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.