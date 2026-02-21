Yeni Şafak
İBB'de Ramazan'a özel çalışma yok

İBB'de Ramazan'a özel çalışma yok

Muhammed Vefa Yürekli
04:0021/02/2026, Cumartesi
İBB, Ramazan ayında herhangi bir özel düzenleme yapmaması vatandaşı mağdur etti.
İBB, Ramazan ayında herhangi bir özel düzenleme yapmaması vatandaşı mağdur etti.

İBB’nin Ramazan ayında toplu ulaşımda ek sefer düzenlemesi yapmaması, İstanbul’da iftar saatinde yoğunluğu artırdı. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarında yaşanan kalabalık nedeniyle vatandaşlar evlerine yetişemedi. Ezan anonsu dahi geçmemesi mağduriyeti artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ramazan ayında herhangi bir özel düzenleme yapmaması vatandaşı mağdur etti. Ramazan ayında birçok özel işletme ile bazı kamu kurumları mesai saatlerini 16.00–16.30 aralığına çekerek çalışanlara kolaylık sağlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda herhangi bir düzenlemeye gitmedi.

EK SEFER ÇAĞRISI

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde metrobüs ve metro hatlarında yoğunluk yaşandığını ifade eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden belediyeyi etiketleyerek mağduriyetin giderilmesini gece saatlerine ek sefer konulmasını talep etti. İftar saatine yetişmeye çalışan çok sayıda kişinin duraklarda uzun süre beklediği, araçların kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı ve bazı vatandaşların yarım saate yakın sürelerde araca binemediği yönünde paylaşımlar yapıldı. Özellikle Anadolu ve Avrupa yakası arasında geçiş yapan hatlarda yoğunluk yaşandığı belirtilirken, yüzlerce kişinin iftar saatine dakikalar kala araç beklemek zorunda kaldığı ifade edildi. İstanbul genelinde çalışan ve mesai çıkış saatleri iftara denk gelen vatandaşlar, evlerine ulaşmanın adeta “çileye dönüştüğünü” dile getirdi. Megakent İstanbul'da milyonlarca kişinin yaşadığı çile, "Ramazan İBB'ye gelmedi mi" sorusunu gündeme getirdi.

İFTAR ANONS EDİLMEDİ

İBB, önceki gün metro ve metrobüslerde iftar saatini dahi anons etmedi. İftara eve yetişemeyen ve metro kullanan vatandaşlar, ezanın okunup okunmadığını bilemedikleri için oruçlarını açamadı.



