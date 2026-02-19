Yeni Şafak
İBB iştiraki İSBAK'tan oruç tutanlar için skandal karar: Öğle molası yasaklandı

19/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
İBB'ye bağlı İsbak yönetimi, Ramazanda uygulanacak çalışma düzeni kapsamında, oruç tutan çalışanların öğle arası molasını iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSBAK bünyesinde çalışan personele gönderilen genelgede, ramazan ayı boyunca mesai bitiş saatinin 17.00'dan 16.00'a çekildiği, ancak oruç tutmayan personelin 30 dakika öğle arası kullanmasına izin verilirken, oruç tutan çalışanlar için öğle arası uygulamasının tamamen kaldırıldığı bildirildi.

Yapılan düzenlemede mesai saati kısaltılmış gibi görünse de, oruçlu çalışanlar hiç mola vermeden tüm günü bitirmeye mecbur ediliyor.

İSBAK'tan yapılan duyuru da şu şekilde:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Ramazan ayı kapsamında, 19.02.2026 – 18.03.2026 tarihleri arasında çalışma saatlerimiz aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Mesai bitiş saati: 16:00

Oruç tutan personelimiz için: Öğle arası uygulanmayacaktır. Oruç tutmayan personelimiz için: Öğle arası süresi 30 dakika olarak uygulanacaktır. Belirtilen tarihler arasında çalışma düzeninin bu esaslara göre planlanması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı Ramazanlar dileriz.

Saygılarımızla,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi -İsbak"



