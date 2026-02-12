İBB Meclisinde iftar menülerine yüzde 27'ye varan zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, belediyeye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menülerinin fiyatlarının artırılması kararlaştırıldı. Şubat ayı toplantılarında görüşülen 2026 yılı Ücret Tarifesi kapsamında kırmızı etli menü 700 liraya yükseltilirken, beyaz etli menü ve iftariyelik tabağına da zam yapıldı. Zamlı tarifelerin imzayla birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine yüzde 27,27'ye varan oranda zam yapılması kararlaştırıldı.
İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, "2026 yılı Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.
Gündem maddesinde, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya, beyaz etli iftar menüsü fiyatının 400 liradan yüzde 25 zamla 500 liraya, iftariyelik tabağının da 105 liradan yüzde 10 zamla 115 liraya yükseltilmesi istendi.
Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi kabul edildi.
Zamlı tarife, imzalandığı andan itibaren geçerli olacak.