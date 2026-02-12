Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İBB Meclisinde iftar menülerine yüzde 27'ye varan zam

İBB Meclisinde iftar menülerine yüzde 27'ye varan zam

22:4412/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatı 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya yükseldi.
İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatı 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, belediyeye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menülerinin fiyatlarının artırılması kararlaştırıldı. Şubat ayı toplantılarında görüşülen 2026 yılı Ücret Tarifesi kapsamında kırmızı etli menü 700 liraya yükseltilirken, beyaz etli menü ve iftariyelik tabağına da zam yapıldı. Zamlı tarifelerin imzayla birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine yüzde 27,27'ye varan oranda zam yapılması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "2026 yılı Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya, beyaz etli iftar menüsü fiyatının 400 liradan yüzde 25 zamla 500 liraya, iftariyelik tabağının da 105 liradan yüzde 10 zamla 115 liraya yükseltilmesi istendi.

Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi kabul edildi.

Zamlı tarife, imzalandığı andan itibaren geçerli olacak.



#İbb
#iftar
#Meclis
#Menü
#Zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?