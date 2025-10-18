Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer eden, 90 yaşında hayatını kaybeden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı Teşvikiye Camisi’ne getirilen Güzelbeyoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Törene ve cenaze namazına kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün de hazır bulunduğu cenazede taziyeleri, sanatçının kızı Ayşe Güzelbeyoğlu ile oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu kabul etti.

Sinemaya, müziğe ve tiyatroya bitmeyen katkıları oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, törende yaptığı konuşmada, "Hepimiz tüm samimi duygularımızla gerçekten kendisini iyi bilirdik. Çünkü gerçekten çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Ben kendisiyle tanışma ve çalışma şansına eriştim ve abimizdi. 'Arif Erkin' dediğiniz zaman zaten herkes aynı şeyleri söyler" diye konuştu. Sanatçının kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, babasının çok yönlü bir insan olduğunu belirterek, “Babam, bilgili ve yetenekli bir müzisyen, oyuncu, iyi bir mimar ve dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı” dedi. Babasının aynı zamanda güvenilir bir dost ve yol gösterici olduğunu belirten Güzelbeyoğlu, "Gerçek bir hayvanseverdi. Bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı sonsuz sevgisi, sinemaya, müziğe ve tiyatroya bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızla değil, hepimizin hayatına kattığı baş yapıtlarda yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Nadir bir kompozitör

Oyuncu Zeliha Berksoy da Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nu 1970 yılında Dostlar Tiyatrosu'nda tanıdığını dile getirerek, "Bizim tiyatro bir aile gibiydi. İç içe yaşardık, birbirimizin her şeyine sahip çıkardık. Hayatımız tiyatroda geçerdi. Bunlar çok önemli ve değerli şeyler. O dönemin tiyatro hayatında yaşamış olmaktan büyük bir şans ve mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu. Güzelbeyoğlu'nun çok usta bir müzisyen olduğuna dikkati çeken Berksoy, şunları söyledi: "Arif, bizim memleketin en önde gelen tiyatro şarkıları yazan bir müzisyenidir. Gerçekten alışılagelmiş, basmakalıp bir şey yapmaz. Hiçbir müziği birbirine benzemez. Her oyunun karakterine, yapısına göre ayrı müzik besteler. Bakarsınız birinde bozlaktır, bakarsınız birinde mesela barok müziktir. Araştırıyor ve işin derinine iniyor ki, üzerine de kendi yüreğinden gelen duyguyu katıyor. Nadir bir kompozitör."

Bakışlarıyla insanların kalbine dokunurdu

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Güzelbeyoğlu'nun iyi bir tiyatro sanatçısı, mimar ve aktör olmasının yanı sıra çok mütevazı bir insan olduğunu anlattı. Güzelbeyoğlu ile "Vezir Parmağı" ve "Hayat Devam Ediyor" adlı projede beraber çalıştıklarını aktaran Kırmızıgül, "Set bittiğinde, ışıklar söndüğünde çok konuşmazdı ama bakışlarıyla insanların kalbine dokunurdu. Benim ilk sinema filmimde bana 'Ben de senin gibi müzisyenim, sen çok başarılı olacaksın.' demişti. İyi bir abi, yol arkadaşı oldu bize" dedi. Törende ayrıca Ali İpin ve Meral Çetinkaya da birer konuşma yaptı.

Onunla çalışırken çok eğlendim

Cenaze töreninde ise basın mensuplarına açıklamada bulunan Güzelbeyoğlu'nun "Yabancı Damat" dizisinden rol arkadaşı oyuncu Tülin Oral, sanatçıyla bir hafta önce telefonla görüştüklerini dile getirerek, "Genelde telefonla görüşüyoruz. Benden iki yaş büyüktü. 40 senelik arkadaşımdı. Eşi de çok iyiydi. İkisi de çok iyi sanatçıydı." ifadelerini kullandı. Oral, Güzelbeyoğlu'nun örnek bir insan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Çok iyi çalıştık, beraber çok güldük. Onunla çalışırken çok eğlendim. Çok güzel günler geçirdik. (Yabancı Damat) İyi bir dizi oldu. Hala oynuyor diyorlar. Onun karakterini ve Eftelya'yı da seyirci çok sevdi. Herkes diziyi çok sevdi. Çok iyi bir ekipti. Ben pek dizi yapmam. O güne kadar da yapmamıştım. Devlet Tiyatrosundan emekli olduktan sonra Türker Bey çok ısrar etti, 'siz oynayın' diye. İyi ki de oynamışım. Dizinin o zamanlar Türk ve Yunan ilişkisine büyük bir katkısı oldu. Yunanistan'da çekilirken seyirci şey derdi, 'Ah biz Türklerden çok korkardık. Meğer hiç öyle değilmişsiniz. Bize benziyorsunuz.' derlerdi. Onun için birkaç defa Yunanistan'a çağrıldım, ödüller aldım. O dizi çekimlerinde çok güzel geçirdik. Çok üzgünüm..."











