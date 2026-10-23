Şanlıurfa’nın pul biberi 85 ülkede sofralara lezzet katıyor

Şanlıurfa, Türkiye’nin pul biber üretimi ve ihracatında önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kendine özgü aromasıyla bilinen Urfa biberi, yurt içindeki sofraların yanı sıra dünya mutfaklarında da yemeklere lezzet katıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 85 ülkeye ihraç edilen biber, kentin tarımsal üretimine ve ekonomisine katkı sağlıyorken, Türkiye’den 2025 yılında 14 milyon 112 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi. Ocak-eylül döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemindeki 10 milyon 278 bin dolardan yüzde 0,83 artışla 10 milyon 364 bin dolara yükseldi. Türkiye’nin pul biber ihracatında ülkeler bazında ilk sırada 1 milyon 912 bin dolarla Almanya yer aldı. Almanya’yı 1 milyon 474 bin dolarla İngiltere ve 1 milyon 234 bin dolarla Hollanda takip etti.







