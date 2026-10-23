İstanbul'da 500 yıllık hamamda Türk hamam kültürünün izleri sergileniyor

Cuma hutbesi: Aile

Her hafta büyük bir katılım kılınan Cuma namazı için, bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Aile" oldu. Cuma hutbesinde, gerçek değerin makam veya servette değil takvada olduğu belirtilerek; evlerde şefkatin, sokaklarda merhametin ve ticarette dürüstlüğün yeniden hâkim kılınması çağrısı yapıldı.