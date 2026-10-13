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Başkentin simgesi yeniden suya kavuştu: Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu dolduruluyor
ABD’nin başkenti Washington’ın en bilinen sembollerinden biri olan, Lincoln Anıtı ile Washington Anıtı arasında uzanan dünyaca ünlü "Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu" (Lincoln Memorial Reflecting Pool), kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden suyla doldurulmaya başlandı.
Restorasyon tamamlandı, simge manzara geri dönüyor
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ve tarihi anlara ev sahipliği yapan anıtsal alanda yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sona erdi. Çalışmalar boyunca kuru kalan devasa havuza yeniden su verilmesiyle birlikte, başkentin kartpostallara konu olan tarihi yansıma manzarası da yeniden canlandı.