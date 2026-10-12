ABD’li gösteri filosu Blue Angels San Francisco Körfezi’nde akrobasi şöleni sergiledi

Panama'da 7,7 büyüklüğünde şiddetli deprem: Pasifik kıyısında tsunami alarmı verildi
Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde, merkez üssü Pitaloza Arriba bölgesinin yaklaşık 10 kilometre açığı olan 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10-12 kilometre gibi sığ bir derinliğinde kaydedilen sarsıntı, yaklaşık 200 kilometre mesafedeki başkent Panama City başta olmak üzere tüm ülkede ve komşu Kosta Rika'da şiddetle hissedildi. Binaların tahliye edildiği ve 6,0 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı ülkede ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmezken, ABD Tsunami Uyarı Sistemi boyu 3 metreye ulaşabilecek tehlikeli tsunami dalgalarına karşı alarm verdi.