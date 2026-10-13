Trump mitinginden dövülerek atılan 'Epstein' protestocusuyla dalga geçti: 'Şişko diyete başlaması lazım'

Amerika Birleşik Devletleri’nde ara seçimlere yönelik programlar kapsamında düzenlenen bir mitingde, kamuoyunun yakından takip ettiği Jeffrey Epstein skandalına dair dikkat çeken bir protesto gerçekleşti. Donald Trump’ın sahnede konuşma yaptığı sırada, üzerinde "Epstein dosyalarını açıklayın" yazılı tişört bulunan bir protestocu slogan atmaya başladı.

Protestocunun eylemi üzerine miting alanındaki ortam aniden gerildi. Trump taraftarlarının fiziki müdahalesine uğrayan ve arbede esnasında darbedilen protestocu, güvenlik güçleri ve görevliler tarafından apar topar alandan çıkarıldı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Arbedenin yatışmasının ardından konuşmasına devam eden Donald Trump, darbedilerek alandan uzaklaştırılan protestocuyu kürsüden hedef aldı. Eylemcik hakkında sert ve alaycı ifadeler kullanan Trump şu cümleleri kaydetti:

"Berbat. Şişman bir adam. Diyete başlaması lazım. Bilmediği şey şu: Annesi ve babası bana oy verdi."

Sözleri miting alanındaki kalabalık tarafından alkışlanan Trump'ın, fiziksel şiddete uğrayan bir eylemcinin kilosu ve görünümü üzerinden kurduğu bu cümleler sosyal medya platformlarında büyük tartışma yarattı.