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Trump: IAEA denetçileri uygun zamanda İran'da göreve başlayacak

Trump: IAEA denetçileri uygun zamanda İran'da göreve başlayacak

09:0724/06/2026, Çarşamba
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gidecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletine gitmeden önce havalimanında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetçilerinin İran'a gidişiyle ilgili netlik olmadığını söyleyen muhabire, “Hayır, yüzde 100 denetim olacak” açıklamasını yaptı.

Denetçilerin İran'a gideceğini ancak bunun için yeterince zamanları olduğunu kaydeden Trump, “Uygun zamanda gidecekler, aceleye gerek yok ancak uygun zamanda sahada olacaklar” ifadesini kullandı.




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