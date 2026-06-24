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Trump incelenmesini istedi: Petroldeki düşüş neden pompa fiyatlarına yansıtılmıyor?

Trump incelenmesini istedi: Petroldeki düşüş neden pompa fiyatlarına yansıtılmıyor?

08:5824/06/2026, Çarşamba
AA
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Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasının incelenmesini istedi.
Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasının incelenmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığına inceleme talimatı verdiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki petrol fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Büyük petrol şirketlerinin, petrole ödedikleri "keskin biçimde düşük fiyatlarla" orantılı olarak pompadaki fiyatları düşürmediklerini kaydeden Trump, fiyatların hızla düşmesine rağmen müşterilerin "kazıklandığını" iddia etti.

Adalet Bakanlığına konuyu derhal incelemeye başlaması talimatı verdiğini aktaran Trump, benzin fiyatlarının çok daha hızlı düşmesi gerektiğini savundu.

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