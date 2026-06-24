Trump incelenmesini istedi: Petroldeki düşüş neden pompa fiyatlarına yansıtılmıyor?

Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki petrol fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Büyük petrol şirketlerinin, petrole ödedikleri "keskin biçimde düşük fiyatlarla" orantılı olarak pompadaki fiyatları düşürmediklerini kaydeden Trump, fiyatların hızla düşmesine rağmen müşterilerin "kazıklandığını" iddia etti.