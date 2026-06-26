Proje Okulları Öğretmen Atama Sonucu 2026 Sorgulama personel.meb.gov.tr! Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama sürecinde kritik bekleyiş sürüyor. Başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen, kariyerlerini şekillendirecek yeni görev yerlerinin belli olacağı sonuçlara odaklanırken, gözler MEB tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Yönetici görevlendirme sürecinin ardından bu kez proje okullarında görev almak isteyen öğretmenler, sonuçların erişime açılacağı tarihi ve sorgulama ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2026 MEB proje okulu öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

1 /5 2026 yılı proje okulu öğretmen atama sürecinde heyecan doruğa çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev almak isteyen binlerce öğretmen, başvuru işlemlerini tamamlamalarının ardından sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Atama listelerinin yayımlanmasıyla birlikte yeni görev yerleri netleşecek adaylar, Bakanlığın resmi sonuç ekranına kilitlenirken, sonuçların ilan edileceği tarih ve saat en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

2 /5 PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin proje okullarına yönelik görevlendirme sonuçları, 26 Haziran Cuma günü ilan edilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Proje okullarında görev almak için başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlarını personel.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

3 /5 Sonuçlar nereden öğrenilecek? Öğretmen görevlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç, atama kararnamelerinin mevcut görev yapılan okullara gönderilmesiyle devam edecek. Öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görev yerlerinde göreve başlama işlemleri için kararnamelerin okullarına ulaşmasını beklemesi gerekecek. Sürece ilişkin öne çıkan tarihler şöyle: Öğretmen görevlendirme sonuçları 26 Haziran Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenilebilecek. Atama kararnamelerinin en erken 29 Haziran Pazartesi günü okullara ulaşması bekleniyor. Kararnameler, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden dijital olarak gönderilecek. PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 /5 Yönetici görevlendirme sonuçları daha önce duyuruldu Proje okullarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları, 16 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Proje okullarına görevlendirilen okul yöneticilerinin ilişik kesme işlemleri ise 10 Temmuz itibarıyla başlayacak.