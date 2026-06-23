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ABD Başkanı Trump'tan İran nükleeri açıklaması: 'Asla sahip olamayacaklar'

ABD Başkanı Trump'tan İran nükleeri açıklaması: 'Asla sahip olamayacaklar'

20:5823/06/2026, Salı
AA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, UAEA denetçilerinin İran'a gidişine ilişkin netlik olmadığını ifade ederek tam denetim yapılacağını vurguladı. ABD-İran mutabakatının Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyeceğini belirten Trump, denetçilerin uygun zamanda sahada olacağını ifade etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pensilvanya eyaletine giden ABD Başkanı Donald Trump, havalimanında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin İran'a gidişine ilişkin bir netlik olmadığını ve bunun ABD-İran anlaşmasının bir parçası olup olmadığını soran bir muhabire,
"Hayır, bu yazılanlar doğru değil, yüzde 100 denetim olacak."
dedi.


"Uygun zamanda sahada olacaklar"

ABD Başkanı, denetçilerin İran'a gideceğini ancak bunun için yeterince zamanları olduğunu belirterek
"Uygun zamanda gidecekler, aceleye gerek yok ancak uygun zamanda sahada olacaklar."
diye konuştu.
ABD-İran mutabakatının çok iyi bir anlaşma olduğunu savunan ve bu anlaşma sayesinde
"İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını"
ifade eden Trump, Tahran'ın da bu konuda mutabık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve anlaşmayla ekonomik açıdan biraz rahatlamaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.



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