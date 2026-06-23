ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'a 'Hürmüz Boğazı' uyarısı: 'Hiçbir ülke geçiş ücreti talep edemez'

Körfez turu kapsamında BAE'ye giden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularda olduğunu hatırlatarak herhangi bir vergi ya da ücret talebinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Rubio, İran'ın küresel yatırımlardan pay alabilmesinin "normal bir devlet" gibi davranmasına bağlı olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaşmasının hemen ardından havalimanında basın mensuplarının İran’la devam eden mutabakat zaptı müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın gelecekte küresel yatırımlardan pay alıp almamasına ilişkin bir soru üzerine Rubio, bunun Tahran yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.
"Lübnan süreci İran'dan bağımsız"
Rubio, İran’ın Lübnan'daki nüfuzuna değinerek, şunları kaydetti:
"Lübnan bağlamında bir İran sorunu olduğu doğrudur, o da Tahran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve sponsorluktur. Bu unsur, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin bir parçası olarak ele alınacaktır. Ancak Lübnan'ın geleceği, kendi egemen seçilmiş hükümeti aracılığıyla Lübnan halkına aittir."
Hürmüz Boğazı'nın işletilmesi için bir mekanizma üzerine görüşülecek
ABD Dışişleri Bakanı'nın 26 Haziran'a kadar sürecek bölge turunda BAE'nin ardından Kuveyt ve Bahreyn'e gitmesi bekleniyor.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'ı ziyaret etmişti. Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarafların Hürmüz Boğazı'nın işletmesi için bir mekanizma üzerine görüşme gerçekleştirdiğini paylaşmıştı.