ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'a 'Hürmüz Boğazı' uyarısı: 'Hiçbir ülke geçiş ücreti talep edemez'

"Bu tamamen İran yönetiminin, terör ihraç eden devrimci bir hareket olmak yerine normal bir devlet olmayı seçip seçmeyeceğine bağlı. Eğer bu yönü seçerlerse, bölgedeki diğer ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlardan yararlandığı gibi İran için de inanılmaz fırsatlar doğabilir."