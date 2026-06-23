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Pakistan Başbakanı Şerif ABD-İran mutabakatına atıfta bulundu: Balistik füzeler masada hiç olmadı

Pakistan Başbakanı Şerif ABD-İran mutabakatına atıfta bulundu: Balistik füzeler masada hiç olmadı

20:4523/06/2026, Salı
AA
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Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile birlikte, İsviçre'de düzenlenen dörtlü toplantıda açıklamalarda bulunmuştu.
Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile birlikte, İsviçre'de düzenlenen dörtlü toplantıda açıklamalarda bulunmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı’nda balistik füzeler konusunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini ve İran tarafının bu başlığı görüşmek istemediğini söyledi. Şerif, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki elbette çifte standart olamaz. Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği söylenemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz." şeklinde konuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına atıfta bulunarak, "İslamabad mutabakatında balistik füzeler yok. Masada hiç olmadı. Gündemde hiç olmadı ve İran tarafı bunu hiç tartışmak istemedi." dedi.

Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti kapsamında düzenlenen delegeler düzeyindeki toplantıda konuştu.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata değinen Şerif, "İslamabad mutabakatında balistik füzeler yok. Masada hiç olmadı. Gündemde hiç olmadı ve İran tarafı bunu hiç tartışmak istemedi." ifadesini kullandı.

Şahbaz Şerif, dünyada mutabakatı sabote etmeye çalışanlar olduğunu belirterek, "İranlıların küllerinden yeniden doğup, şanının zirvesine ulaşmasını istemiyorlar." sözlerini sarf etti.

Balistik füzeler konusunda da konuşan Şerif, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki elbette çifte standart olamaz. Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği söylenemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakatın imzalanması sürecinde Pakistanlı yetkililerin üstlendiği göreve de dikkati çeken Şerif, Pakistan'a desteklerinden dolayı Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'a da teşekkür etti.

Şerif, "Pakistan, onur ve haysiyetin gerektirdiği şartlar altında kalıcı bir barış sağlanana kadar arabuluculuk rolünü sürdürecektir." diye konuştu.


#Şahbaz Şerif
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