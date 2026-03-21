IAEA'dan nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı

15:4421/03/2026, Cumartesi
DHA
IAEA'nın konuyu incelediği aktarıldı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), ABD ile İsrail'in saldırdığı İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alındığını doğrulayarak, nükleer kaza riskinin önlenmesi için itidal çağrısında bulundu.

IAEA'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın, Natanz Nükleer Tesisi'nin bugün saldırıya uğradığı konusunda IAEA'yı bilgilendirdiği belirtildi.

Tesis dışı radyasyon seviyesinde bir artış bildirilmediği kaydedilen açıklamada, IAEA'nın konuyu incelediği aktarıldı.





