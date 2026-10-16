İran'ı bombaların anasıyla vuracak

İran ile ABD arasında savaşı bitirecek müzakereler devam ederken savaşın geleceğine dair yeni ve kritik gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta İran’a yönelik saldırıları kasım ayındaki ara seçimler öncesinde yeniden başlatabileceğini söylemişti. CNN ise Trump’ın muharebe operasyonlarına yeniden başlama emri vermesi durumunda İran’ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak için "tüm bombaların anası" olarak adlandırılan GBU-43/B Massive Ordinance Air Blast Bomb "Tüm bombaların anası (MOAB)" bombasını kullanmayı da içeren yeni saldırı planı geliştirildiğini öne sürdü.

KAZMA DAĞI DA VURULACAK

CNN’in haberinde, ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba özelliği taşıyan MOAB’ın İran'a karşı ilk kez kullanılmasının, "önemli bir tırmanış" anlamına geleceği ifade edildi. CNN’e konuşan kaynaklar, Trump’ın orduya İran hedeflerine karşı potansiyel bir MOAB kullanımı da dahil olmak üzere ek saldırı paketleri geliştirmesi emrini verdiğini söyledi. İkinci bir kaynak ise Kazma Dağı da dahil olmak üzere İran nükleer tesislerine yönelik askeri planların, MOAB füzesinin kullanılmasını açıkça öngördüğünü belirtti.

SALDIRI PLANI SIZDIRILDI

İran’a yönelik saldırıların yeniden başlayacağına ilişkin senaryolar konuşulurken Trump’tan ilginç bir iddia daha geldi. ABD Başkanı, 28 Şubat’ta başlayan saldırılardan iki gün önce B-2 hayalet uçaklarının İran’a saldırı için havalandığını ancak görevin medyaya sızdırılması üzerine saldırının iptal edildiğini öne sürdü. Arizona’da katıldığı bir seçim programında konuyu gündeme getiren Trump, sızıntının CNN ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarında çıktığını ve İranlıların saldırıdan haberdar olduğunu dile getirdi.

HÜRMÜZ’DE İKİ GEMİ DAHA BATTI

ABD’nin saldırı senaryoları konuşulurken savaşın merkezindeki Hürmüz Boğazı’nda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Boğazdan geçmeye çalışan iki gemi daha son 24 saatte füzelere hedef olarak battı. Gemilerinin birinin konteyner diğerinin dökme yük gemisi olduğu kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin müzakerelere eş zamanlı olarak deniz ablukasını yoğunlaştırmasına karşı Hürmüz’den geçen gemilere yönelik saldırılarını son 10 günde artırmıştı.

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