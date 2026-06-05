Saran’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Sadettin Saran’ın sahip olduğu dijital platformlarda yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, ‘Kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava, İstanbul Adliyesi 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.