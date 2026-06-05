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Saran’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Saran’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

04:005/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Sadettin Saran
Sadettin Saran

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'a yasa dışı bahise teşvik etmek suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezası verildi.

Sadettin Saran’ın sahip olduğu dijital platformlarda yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, ‘Kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava, İstanbul Adliyesi 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran’ın ‘Yasa dışı bahse teşvik etmek’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal’ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.


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