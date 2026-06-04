Sadettin Saran hapis yatacak mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu medya grubu üzerinden gerçekleştirilen maç yayınlarında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu dört sanık hakkında hüküm verildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçunu işledikleri öne sürülmüş ve haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Karar duruşmasına Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, savunma tarafı ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Sadettin Saran ile Alan Kenan Saran'ın yasadışı bahse teşvik suçunu işlediklerine hükmederek her iki sanığı da hapis cezası ve 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırdı.

SADETTİN SARAN HAPİS YATACAK MI?

Kararın istinaf ve temyiz süreçlerinden geçmesi beklenirken, cezanın infaz edilip edilmeyeceği ve Sadettin Saran'ın hapis yatıp yatmayacağı üst mahkemelerin vereceği kararların ardından netlik kazanacak. Ayrıca cezanın kesinleşmesi halinde uygulanabilecek hukuki seçenekler de yargı sürecinin sonucuna göre değerlendirilecek.











