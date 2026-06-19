İsrail ordusu yeni ateşkes iddiasına rağmen Lübnan'a saldırılar düzenledi

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Yukarı Nebatiye ve Adşit ve Şevkin beldelerini hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.