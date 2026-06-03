Böcek dosyası fezlekeler için Ankara’da

Dosya, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı milletvekillerinin de bulunduğu isimler yönünden değerlendirme yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Karar kapsamında, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı ile soruşturma sırasında tespit edilebilecek diğer milletvekilleri yönünden değerlendirme yapılmak üzere dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.