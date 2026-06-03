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Böcek dosyası fezlekeler için Ankara’da

Böcek dosyası fezlekeler için Ankara’da

Haber Merkezi
04:003/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
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Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 2024 Yerel Seçimleri öncesinde yeniden aday gösterilme sürecinde CHP Genel Merkezi bağlantılı kişilere para verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verdi.

Dosya, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı milletvekillerinin de bulunduğu isimler yönünden değerlendirme yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Karar kapsamında, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı ile soruşturma sırasında tespit edilebilecek diğer milletvekilleri yönünden değerlendirme yapılmak üzere dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.

3 şüpheli daha gözaltında

  • Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında, 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3’ünün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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