Kamuoyunun yakından takip ettiği Türkiye’nin önde gelen köklü araştırma kuruluşlarından GENAR’ın son seçim anketi çarpıcı sonuçları ortaya koydu. İhsan Aktaş’ın köşe yazısında paylaştığı Mayıs ayı Türkiye Raporu, siyasi partilerin güncel güç dengelerini gözler önüne sererken Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerek rüşvet soruşturmaları gerekse son olarak alınan ve parti içinde büyük bir kaosa neden olan 'Mutlak butlan' kararının ardından tüm bu gelişmelerin seçmene nasıl yansıdığına da ışık tuttu. İşte seçim anket sonuçlarında son durum ve partilerin güncel oy oranları.

1 /6 Butlan kararının ardından siyaset bütünüyle CHP üzerine yapılan yorumlara, CHP adına iki cepheden yapılan açıklamalara odaklanırken GENAR Araştırma Mayıs ayına ilişkin dikkat çeken son çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. "Bugün seçim olsa" sorusuyla seçmenin nabzını tutan araştırmanın sonuçları, AK Parti'nin rakipleriyle arasındaki makası açarak zirvedeki yerini perçinlediğini gözler önüne serdi.

GENAR Araştırma tarafından hazırlanan "Bugün Seçim Olsa" başlıklı anketi seçmenin nabzını tuttu. Sonuçlar, AK Parti'nin en yakın rakibine belirgin bir fark atarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdığını gözler önüne seriyor. GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, son verileri Yeni Şafak’taki köşe yazısında paylaştı.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, AK Parti’nin yüzde 34,9’luk oy oranıyla zirvedeki yerini açık ara koruması ve en yakın rakibi olan Cumhuriyet Halk Partisi ile arasındaki farkı belirgin bir biçimde açması oldu.

%34,9 AK PARTİ %30,4 CHP %10,3 DEM PARTİ

5 /6 %8,4 MHP %5,0 İYİ PARTİ %2,9 YENİDEN REFAH PARTİSİ

