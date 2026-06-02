Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı: İşte A takımında olacak isimler

16:062/06/2026, Salı
2/06/2026, Salı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan dahil 19 kişiden oluşan A takımı açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Kurulun liderliğini Genel Başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu üstlenirken, partinin Genel Sekreterlik görevine Rıfat Turuntay Nalbantoğlu getirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan sıfatıyla yer aldığı listede, partinin teşkilat, idari işler, yerel yönetimler ve çeşitli politika alanlarından sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreteri belli oldu. Toplam 19 ismin yer aldığı yönetim kadrosunda Genel Sekreterlik görevine Rıfat Turuntay Nalbantoğlu getirilirken, Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı oldu.

İşte CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu Listesi

Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter

Orhan Sarıbal - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık - Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

ÖNCE ARINMA SONRA KURULTAY

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası ikinci Kemal Kılıçdaroğlu dönemi fiili olarak başladı. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, "Önce hesaplaşma sonra sandık" mesajı verdi.

"Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTI YAPILACAK

Öte yandan Parti Sözcüsü Sarı, bugün yeni üyelerle birlikte saat 18.00'de ilk toplantının yapılacağını duyurdu.


