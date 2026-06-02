Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı: İşte A takımında olacak isimler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan sıfatıyla yer aldığı listede, partinin teşkilat, idari işler, yerel yönetimler ve çeşitli politika alanlarından sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreteri belli oldu. Toplam 19 ismin yer aldığı yönetim kadrosunda Genel Sekreterlik görevine Rıfat Turuntay Nalbantoğlu getirilirken, Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı oldu.

"Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz" ifadelerini kullandı.