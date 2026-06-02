Özgür Özel şaşırtmadı: Ülkesini yurt dışında şikayet eden Özel bu kez ABD'nin kapısında

10:372/06/2026, Salı
Özgür Özel
Mutlak butlan kararının ardından görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, ABD merkezli haber dergisi Newsweek için kaleme aldığı yazıda ülkesine yönelik şikayetlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, mutlak butlan kararı verdi. Bu karar ile Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı.

Bu kapsamda da Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine geri döndü. Özgür Özel, yaşanan kaos ve arbedenin ardından genel merkezden ayrılmak zorunda kaldı.

Daha önce ülkesini defalarca yurt dışında şikayet eden Özgür Özel, bu kez ABD'nin kapısını çaldı.

Amerikan haber dergisi Newsweek'te yazan Özel, bol bol şikayetlerde bulunurken, konuyu NATO'ya kadar getirdi. İşte Özgür Özel'in skandal ifadeler kullandığı yazıdan bazı bölümler:

"Türkiye’nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye’de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa’nın, NATO’nun, Karadeniz’in, Doğu Akdeniz’in ve Orta Doğu’nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli.

Mevcut eğilimler sürerse Türkiye, NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacak.

En son olarak bir mahkeme, “mutlak butlan” adı verilen olağanüstü bir doktrine başvurarak CHP’nin 2023 Kurultayı’nı yok saymaya, beni partinin seçilmiş genel başkanlığı görevinden almaya ve kurultayı kaybetmiş, art arda 13 seçim yenilgisiyle itibarsızlaşmış önceki yönetimi yeniden göreve getirmeye yöneldi.''

BELÇİKA MİTİNGİNDE UMDUĞUNU BULAMAMIŞTI

CHP'nin Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinde birini geçtiğimiz aylarda Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştiren Özel, umduğunu bulamamıştı.



