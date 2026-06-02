CHP'de her şey belirsiz

CHP’de bir yandan olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanırken, diğer yandan TBMM Grubu’nun statüsü ve partinin seçimlere katılma yeterliliği tartışılıyor. CHP’de tartışma; mutlak butlan kararının ardından yönetimin meşruiyeti, olağanüstü kurultayın yapılıp yapılamayacağı, TBMM Grup yönetiminin kimde olduğu ve partinin seçimlere katılma yeterliliği başlıklarında yoğunlaşıyor.

KURULTAY AÇMAZI

Mutlak butlan kararının ardından CHP’de Özgür Özel’e yakın delegeler, partideki yönetim krizini aşmak amacıyla Büyük Kurultay’ın olağanüstü toplantıya çağrılması için imza toplamaya başladı. Parti tüzüğüne göre, yeterli sayıda delegenin imzasına ulaşılması halinde kurultayın toplanması talep edilebiliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise bu girişimin mevcut aşamada sonuç doğurmayacağını savunuyor. Bu görüşe göre, mutlak butlan kararının ardından oluşan hukuki durum ve Yargıtay süreci tamamlanmadan kurultayın toplanması ya da alınacak kararların uygulanması mümkün görünmüyor.

PATRON KİM?

Kılıçdaroğlu ekibi, partide oluşan çift başlı görüntünün ortadan kaldırılması için TBMM Grubu’ndaki mevcut yapının da yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Ancak burada da Kılıçdaroğlu’nun önüne, 2019 yılında değiştirilen CHP Parti Grup Yönetmeliği çıkıyor. Parti kaynaklarına göre, Özel’in grup başkanlığına seçilmesi ve grup yönetiminin oluşturulması mevcut yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Bu nedenle Kılıçdaroğlu cephesi, CHP Tüzüğü’ndeki yetkilere dayanarak TBMM Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunuyor.

SEÇİM DIŞI KALIR MI?

Taraflar arasında bir diğer tartışma başlığı ise CHP’nin seçimlere katılma yeterliliği. Özel’e yakın isimler, Temmuz 2026’ya kadar kurultay yapılmaması halinde seçimlere katılım konusunda risk bulunduğu görüşünü dile getiriyor. Kılıçdaroğlu ekibine göre ise 38’inci Olağan Kurultay ve sonrasında yapılan kurultaylar hakkında iptal kararı bulunmuyor. Bu kurultayların tedbir kapsamında değerlendirildiğini belirten kaynaklar, Yargıtay’ın iptal kararı halinde derhal kurultaya gidilerek yeni yönetimin belirlene-bileceğini ifade ediyor.

111 vekil kurultay istedi

CHP TBMM Grubu'ndan, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin ortak açıklaması paylaşıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

600 imza aşıldı iddiası

Öte yandan partili kaynaklar, Özel’in olağanüstü kurultay çağrısı için gerekli delege desteğini büyük ölçüde sağladığını öne sürdü. İmza sayısının 600’ü aştığı iddia ediliyor. Tüzüğe göre seçimli olağanüstü kurultay için kurultay delegelerinin salt çoğunluğunun imzası gerekiyor. Partide kayıtlı 1134 kurultay delegesi bulunurken, kurultay kararının alınabilmesi için en az 568 delege imzası aranıyor.

Kürsü Özel’in

CHP’de yetki tartışmalarında dikkat çeken başlıklardan biri olan “Grup Toplantısı’nı kim yapacak?” sorusu netleşti. Görevden alınan Özgür Özel, bugün TBMM’de CHP Grup Toplantısı’na “Grup Başkanı” sıfatıyla başkanlık edecek. Milletvekili olması nedeniyle toplantı Meclis TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Özel’in grup kürsüsünden vereceği mesajlar, parti içindeki güç mücadelesi açısından yakından takip edilecek.



