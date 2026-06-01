CHP'de grup toplantısı krizi: Özel'e onay geldi Kılıçdaroğlu cephesi Meclis'e gitmiyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası partide başlayan liderlik tartışması Meclis’e de yansıdı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin grup toplantısı yetkisi üzerinden karşı karşıya geldiği süreçte TBMM Başkanlığı, Özel’in grup toplantısının yapılmasına onay verdi. Kararın ardından toplantının Meclis takvimine eklenmesiyle, Kılıçdaroğlu tarafının ise toplantıya katılmayacağı belirtildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi.
Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı görevine tekrar döndü.
Ancak bu karar sonrasında karışan partide sular durmazken bir kriz de CHP Grup Toplantısı konusunda yaşandı.
Butlan kararı ile CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel'in mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yapacağı tartışmaları alevlendi.
TBMM'den Özel'in grup toplantısına onay
TBMM Başkanlığı, CHP'nin Meclis grup toplantısıyla ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu.
CHP'nin TBMM'deki grup toplantısının tarihine kendisinin karar vereceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak butlan kararının ardından TBMM'de CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendiren TBMM Başkanlığı, Özgür Özel'in grup toplantısının yapılmasına resmi olarak izin verdi.
Alınan kararın ardından CHP’nin toplantısı, TBMM’nin resmi internet sitesindeki haftalık programa eklendi. Buna göre CHP Meclis Grup Toplantısı, yarın saat 13.30’da TBMM Büyük Grup Salonu’nda gerçekleştirilecek.
"Hiçbir siyasi partinin nasıl karar alacağına en ufak bir dahlimiz olmadı"
Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür" cevabını verdi.
Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşı çıkmasına rağmen grup toplantısını yapması halinde TBMM TV’nin toplantıyı yayınlayıp yayınlamayacağına ilişkin soruya Kurtulmuş, "Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar" diye yanıt verdi.