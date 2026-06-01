Afri̇ka’nın umudu Türki̇ye: AK Parti̇’den rekor kurban ve gıda yardımı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda da Afrika'daki mazlumları yalnız bırakmadı. 2016'dan bu yana Etiyopya'nın Gonder, Lisana ve Sigmo bölgelerinde yürüttüğü insani yardım çalışmalarının 8. sine bu yıl da devam eden teşkilat, toplam 235 adet büyükbaştan 1638 hisse kurban keserek 33 ton et ulaştırdı. 6.500 aileye kurban eti yardımı yapıldı. Ayrıca 400 aileye 10 bin dolar zekât yardımı gerçekleştirildi. 200 yetim kız çocuğuna ve annelerine ise kadın kollarının hazırladığı bez torba, bez bebek ve bayramlık şeker torbası dağıtıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan,

"Etiyopya bizim için bir hicret yurdudur. Oraya vefa borcumuz var"