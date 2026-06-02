Özel Almanya’da FETÖ’ye biat etti

2005-2009 yılları arasında FETÖ saflarında faaliyet yürüttükten sonra 2016 yılında itirafçı olan Manisalı iş insanı Enes Uludemir, yeni bir ifade vererek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. 7 Mayıs’ta savcılığa ifade veren Uludemir, Özgür Özel’i CHP’den FETÖ’nün aday yaptığını ve desteklediğini, Özel’in ise Almanya’da örgüt elebaşlarından Mustafa Özcan’la görüşerek “biat” ettiğini ve yüklü miktarda para verdiğini anlattı.

TALİMAT ELEBAŞI GÜLEN’DEN

İfadesinde örgütte 2 yıl mütevelli heyetinde görev aldığını belirten Uludemir, Mayıs 2008’de ABD’den gelen ve elebaşı Gülen’in konuşmasının yer aldığını bir CD ile, “Bizim artık muhalif partilerde, vakıflar ve dernekler gibi tüm kurumlarda etkin bir şekilde konumlanarak ele geçirmemiz gerektiği” talimatını aldıklarını söyledi.

Uludemir şunları kaydetti: “Bu olaydan 1-2 hafta geçtikten sonra Hakan Yörükoğlu (mütevelli heyeti üyesi), muhalif kesim içerisinde siyasete ehil kişilerin tespit edilmesini ve bunun listelenerek Amerika’ya gönderileceğini söyledi. Ben de 20 kişilik bir liste hazırladım. Bu yaptığım çalışmada Özgür Özel’in ismi de bana iletilmişti. Ben hatta hazırladığım listeye ‘Özgür Özel – Eczacı’ diye not almıştım. Hazırlanan liste Amerika’daki örgütün mahrem yapılanmasına gönderildi. Akabinde 2009 yılında yapılan yerel belediye seçimlerinde Özgür Özel, CHP’den Manisa Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.”

İMAMOĞLU 'MAHREM' TOPLANTIDA

Seçim sürecinde Özgür Özel ve yakın çevresine toplanan paraların aktarıldığını, seçimi kazanması için her türlü desteğin verildiğini, AK Parti’nin rakip adayı hakkında kara propaganda bile yapıldığını anlatan Uludemir, “Ancak çabalara rağmen seçimi kazanamadı. Belediye seçimlerinden sonra Özgür Özel, iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP’ye kazandırdığından bahsetmişti. Bunların içerisinde en bilinen isimler Ziya Tay ve vefat eden Ferdi Zeyrek’tir. Seçimlerden 1 yıl sonra yapılan genel seçimlerde de yine benzer bir destek Özgür Özel’e verildi ve milletvekili olarak seçilmesi sağlandı” iddialarıda bulundu. Ayrıca 2008 yılında İstanbul’da yurt dışından gelen iş insanlarıyla FETÖ’cü iş insanlarının buluştuğu bir toplantı organize edildiğini anlatan Uludemir, şöyle devam etti: “Bu özel toplantıda Ekrem İmamoğlu’nu bizzat gördüm. Bu toplantı sadece mütevelli heyetinde yer alan kişiler katıldığı için FETÖ’nün mahrem bir toplantısıydı.”

SOYER PARA DOLU ÇANTA GÖNDERDİ

2016 yılında ifade verdikten sonra Ferdi Zeyrek ve Özgür Özel’in danışmanı Demirhan Gözaçan’ın da aralarında olduğu isimlerle birkaç kez görüştüğünü anlatan Uludemir, kendisine “İfadelerin Özgür Özel’e zarar veriyor. Özel’in FETÖ ile herhangi bir bağlantısı olmadığına dair bir video çek. Para verelim” teklifinde bulunulduğunu, ancak kabul etmediğini ifade etti. Uludemir, Ferdi Zeyrek’le 18 Aralık 2023’te yaptığı görüşme sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gönderdiği paraya şahitlik ettiğini anlattı: “Biz arabadan indiğimizde bir şahıs arabanın bagajından 2 adet siyah bavul aldı. Ofise girdiğimizde bavulların içerisinde para olduğunu, Soyer’in gönderdiğini Demirhan’a söyledi.”

'ÇAKARLI ARAÇLA PARA TOPLUYOR'

Tehditler üzerine 2024 başlarında Kırgızistan’a gittiğini dile getiren Uludemir, “Burada kendisini ‘Ahmet’ olarak tanıtan bir kişiyle tanıştığını kaydetti. Uludemir, şöyle konuştu: “Bana FETÖ'nün Avrupa yapılanmasına bağlı olduğunu, Gülen öldükten sonra yerine Mustafa Özcan'ın geçtiğini, Özcan'ın Almanya’da Özgür Özel ile görüştüğünü, Özel'in burada Özcan'a biat ederek yüklü miktarda para verdiğini anlattı. İBB'nin kasasından çıkarılan yüksek miktarda paranın kripto para platformları üzerinden yurt dışına çıkarıldığını, bu bütçe ile yarın bir gün Özgür Özel tutuklanırsa burada muhalif lider konumuyla kendisinin konumlandırılacağını anlattı. Ayrıca yine Özgür Özel'e bir avukatı üzerinden Amerika'da bir ev alındığını söyledi.”











