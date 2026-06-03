Dünya Kupası kol bantları Filistin desin!

Sernur Yassıkaya / Yeni Şafak Dış Haberler Müdürü





Futbol, modern çağın en büyük ortak dili olmaya devam ediyor. Dünya Kupası ise bu dilin en güçlü sahnesi olarak milyarlarca insanı aynı anda aynı duyguda buluşturuyor. Tarih boyunca futbol sadece bir spor organizasyonu olmadı aynı zamanda siyasal mesajların, insan hakları tartışmalarının ve küresel vicdan çağrılarının da taşıyıcısı hâline geldi. Irkçılığa karşı kampanyalardan savaş karşıtı mesajlara, ayrımcılıkla mücadeleden mülteci krizlerine kadar birçok konuda futbolcular ve milli takımlar sembolik tavırlar aldı. Bugün benzer bir tartışma Filistin meselesi etrafında yeniden şekilleniyor. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda ve yıllarda, Pep Guardiola gibi ünlü teknik direktörler, pek çok futbolcu ve daha da önemlisi stadyumları dolduran taraftarlar soykırıma karşı Filistin halkıyla dayanışma mesajı veren eylemlerde bulundular. Şimdi, 2026 Dünya Kupası’nda, milli takımlar kol bantlarında Filistin’le dayanışma mesajı taşıyan simgelere yer vermeli.

DÜNYANIN ŞAHİT OLDUĞU SOYKIRIM

Bugün Batı kamuoyu, Gazze’de yaşanan ağır insani yıkım karşısında farklı bir sınavla karşı karşıya bulunuyor. 7 Ekim 2023 sonrası başlayan soykırım sürecinde on binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca Filistinli yerinden edildi ve bölgedeki insani kriz uluslararası kuruluşların raporlarına konu oldu. Birleşmiş Milletler kurumları, yardım örgütleri ve çok sayıda insan hakları kuruluşu Gazze’deki etnik temizlikte sivil kayıpların boyutuna dikkat çekerken, hukukçular ve devletler İsrail’e yönelik soykırım suçlamalarını uluslararası mahkemelere taşıdı. İşgalci güç İsrail’in ve beraberindeki Siyonist lobinin her türlü baskısına rağmen dünya kamuoyunda Filistin halkının yaşadığı acının görünürlüğü her geçen gün artıyor.

YENİ NESLE ULAŞMAK İÇİN ÖNEMLİ

Tam da bu nedenle 2026 Dünya Kupası yalnızca sportif değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir platform hâline gelebilir. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası olacak. 48 ülkenin katılacağı turnuvada milyonlarca insan tribünlerde, milyarlarcası ekran başında olacak. Böyle bir küresel sahnede futbolcuların taşıyacağı küçük bir sembol bile Filistin davasının özellikle yeni nesle ulaştırılmasında büyük ve insani anlam üretebilir. Kol bantları bu açıdan son derece güçlü araçlardır. Çünkü futbol tarihinde kol bandı yalnızca kaptanlığı değil, aynı zamanda temsil edilen değerleri de simgelemiştir.

No to Racism yani “Irkçılığa hayır” kampanyaları, savaş mağdurlarına destek mesajları, deprem ve doğal afet dayanışmaları bunun örnekleridir. Bazı Avrupa ülkeleri, 2022’de Katar’da düzenlenen dünya kupasında son ana kadar küresel çoğunluğa dayatma ve beyaz adamın üstünlük ideolojisi kapsamında LGBT marjinalliği için kol bantları ve Batılı siyasetçilerin tribünlerde verdiği destekle bir dayatma strateji ile kötü örnek vermek istedilerse de, Filistin davası gibi tüm dünyanın üzerinde hassasiyetle duyduğu, küresel vicdanın meselesi olan bir dayanışmanın gündeme gelmesi de doğal karşılanmalıdır. Bu çerçevede FIFA’nın insanlığın vicdanının sesi olacak bir kampanyaya destek vermesini beklemek gayet doğaldır.

VİCDANLARIN SESİ DİNLENMELİ

Burada temel mesele, sporun siyasetten tamamen bağımsız olup olmadığıdır. FIFA uzun yıllardır “sporu siyasetten uzak tutma” söylemini savunsa da uygulamada bunun tam anlamıyla mümkün olmadığı görüldü. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Rus kulüplerinin ve milli takımının uluslararası organizasyonlardan dışlanmasının mümkün olmadığını ve çifte standart oluşturacağını söylemek mümkündür.

Bu nedenle Filistin konusunda yükselen küresel duyarlılığın futbol sahalarına taşınması şaşırtıcı olmayacaktır. Özellikle Batı toplumlarında son dönemde dikkat çekici bir kamuoyu değişimi yaşanıyor. ABD üniversitelerinde düzenlenen protestolar, Avrupa şehirlerinde yüz binlerin katıldığı yürüyüşler ve sosyal medyada büyüyen dayanışma kampanyaları, Filistin meselesinin artık yalnızca Orta Doğu’ya ait bir gündem olmadığını gösteriyor. Amerikan kamuoyunda özellikle genç kuşakların Filistinlilere yönelik daha bilinçli bir destekle yaklaşım geliştirdiğine dair birçok araştırma yayınlandı. Bu atmosfer, sporcuların da daha cesur tavırlar alabilmesinin önünü açabilir.

BREZİLYA, İSPANYA VE TÜRKİYE ORTAKLIĞI

2026 Dünya Kupası’nda Filistin temalı kol bantları girişiminin öncülüğünü hangi ülkeler üstlenebilir? Bu noktada Brezilya, İspanya ve Türkiye dikkat çekici adaylar olarak öne çıkıyor. Brezilya, futbol kültürüyle küresel etki kapasitesine sahip bir ülke. Latin Amerika’da Filistin konusunda güçlü bir toplumsal duyarlılık bulunuyor. Brezilyalı futbolcular tarih boyunca sosyal meselelerde ses yükselten figürler oldu. Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva’nın Filistin meselesine en hassasiyet gösteren ve işgalci İsrail’e doğrudan tepki gösteren liderlerden biri olduğu biliniyor. Bu konuda bir liderlik üstlenmesi, halihazırda Filistin hassasiyeti yüksek olduğu bilinen Güney Amerika kamuoyunda da büyük yankı oluşturabilir.

İspanya ise Avrupa içinde Filistin’e yönelik toplumsal desteğin güçlü olduğu ülkelerden biri. İspanyol siyasetinde Başbakan Pedro Sanchez olmak üzere birçok isim ve medyada Gazze’deki sivil kayıplara ve işgalci İsrail’in politikalarına yönelik sert ve somut eleştiriler ile atılan adımlar daha görünür hâle geldi. İspanyol futbolunun küresel etkisi düşünüldüğünde, bu ülkeden gelecek bir girişim Avrupa’daki tartışmaları doğrudan etkileyebilir.

Türkiye ise uzun yıllardır Filistin meselesini dış politikasında önemli başlıklardan biri olarak öne çıkarıyor. Türk kamuoyunda Filistin’e verilen destek oldukça yüksek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işgalci İsrail’in politikalarına karşı güçlü duruşu tüm dünyanın övgüsünü ve sevgisini kazanmış durumda. Türkiye’nin futbol diplomasisi üzerinden böyle bir çağrı yapması, çevre coğrafyası başta olmak üzere İslam dünyasında da geniş karşılık bulabilir.

EVRENSEL BİR ÇAĞRI