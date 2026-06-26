Türkiye'ye yenildi, maç sonu isyan etti: "Bunu anlamıyorum"

Oyuncularının maçın tamamında çok iyi mücadele ettiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:





"Şunu unutmamalıyız, bu gruptan birinci çıktık. Bu gruptaki tüm beklentileri iyi yönettik, sonuçta bu bir turnuva, bugün Almanya-Ekvador maçını gördük Almanya favorilerden bir tanesi ama kaybetti. Karşımızda elenmiş bir takım vardı ama olay sadece bundan ibaret değil. Dünya Kupası'na gelmeden önce amacımız Dünya Kupası'na gelebilmekti. Tabii sonrasında mümkünse, bir sonraki amacımız grubun içinde birinci olmaktı ki bunu da başardık. Önceliklerimiz vardı, bu maçta da galibiyet istiyorduk ama dengelememiz gereken şeyler de vardı (sakat ve cezalı oyuncular) ve onları düşünmem gerekiyordu Şimdi bundan sonraki aşamaya bakıyoruz, hazırız. Gayet olumlu ve memnunum. Kazanamadık ama oyundan memnunum çünkü oyuncularım gayet iyi performans gösteriyor ve gruptan birinci çıkıyoruz."