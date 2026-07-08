Trump İran'la müzakerelerin bittiğini açıkladı: Brent petrolün fiyatı yüzde 6'dan fazla yükseldi

Miçotakis'ten Ankara'da 'savaş' iması: F-35 konusunda dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusunda verdiği olumlu sinyal İsrail'in olduğu kadar Atina'nın da gündeminde. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen şeyler hakkında yorum yapmayacağım." dedi. Yunan Başbakan "Ancak söyleyebileceğim tek şey şu; bir ittifak temel prensiplere dayanıyor olmalı ve bu prensipler de komşuluk üzerine kurulu olmalı. Türkiye ile bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsak yasal haklarımızı kullanmalı mıyız?" açıklamasında bulundu.