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Dünya
Apple AB ile dijital kurallar konusundaki hukuki mücadeleyi kaybetti

Apple AB ile dijital kurallar konusundaki hukuki mücadeleyi kaybetti

12:20, 08/07/2026, Çarşamba
AA
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Apple AB ile dijital kurallar konusundaki hukuki mücadeleyi kaybetti
Mahkeme, Apple'ın iOS ekosistemini daha kapalı tutmasına yönelik hukuki itirazlarını da reddederek, AB Komisyonunun iOS'u "geçit bekçisi" olarak belirleme kararını onadı.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında uygulama mağazası App Store ve iOS işletim sisteminin "geçit bekçisi" olarak belirlenmesine karşı açtığı davaları reddetti.

Lüksemburg merkezli AB Genel Mahkemesi, Apple'ın AB Komisyonunun App Store ve iOS'u "geçit bekçisi" olarak belirleyen ve ek sorumluluklar getiren kararına karşı açtığı davaya ilişkin hükmünü açıkladı.

Kararda, AB Komisyonunun 5 Eylül 2023'te Apple'ı App Store ve iOS bakımından "geçit bekçisi" olarak tanımlayan kararının hukuka uygun olduğu ifade edildi.

Mahkeme, Apple'ın App Store'un farklı cihazlar için sunulan sürümlerinin ayrı temel platform hizmetleri olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki savunmasını kabul etmedi.

Kararda, iPhone, iPad ve diğer Apple cihazlarındaki uygulama mağazalarının farklı cihazlara hizmet vermesine rağmen aynı amaca sahip olduğu, uygulama geliştiricileri ile son kullanıcıları buluşturarak yazılım uygulamalarının dağıtımını sağladığı ve bu nedenle tek bir temel platform hizmeti oluşturduğu ifade edildi.

Mahkeme, Apple'ın iOS ekosistemini daha kapalı tutmasına yönelik hukuki itirazlarını da reddederek, AB Komisyonunun iOS'u "geçit bekçisi" olarak belirleme kararını onadı.

Böylece Apple'ın iOS ve App Store'a ilişkin DMA kapsamındaki yükümlülükleri yürürlükte kalmaya devam edecek.

Öte yandan mahkeme, Apple'ın iMessage hizmetine ilişkin açtığı davaları usulden reddetti.

AB'nin Dijital Piyasalar Yasası, dijital platformlarda rekabeti artırmak amacıyla büyük teknoloji şirketlerine çeşitli yükümlülükler getiriyor.

"Geçit bekçisi" olarak belirlenen şirketler, alternatif uygulama mağazalarına erişim, veri paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik gibi alanlarda özel kurallara uymak zorunda bulunuyor.

DMA, 2024 yılında tam olarak uygulanmaya başlanmış ve Apple da bu kapsamda iPhone'larda alternatif uygulama mağazalarına ve üçüncü taraf ödeme sistemlerine belirli ölçüde izin vermek zorunda kalmıştı.


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Başlıklar :ABAppledijitalDijital Piyasalar Yasasımahkeme
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